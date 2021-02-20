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Başakşehir'de Antalyaspor mesaisi

20.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Antalyaspor mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları. Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon ve core antrenmanı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Hücum çalışması ile maçla antrenman sona erdi.

Mahmut, Aleksic ve Mete Kaan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Edin Visca ve Tolga tedavilerinin ardından sahada çalışmalarını sürdürdü.

Junior Caiçara, Bolingoli, Chadli, Ömer Ali ve Giuliano’nun tedavilerine devam edildi. Trabzonspor maçında darbe alan ve oyundan çıkan Fernandes ile Deniz’in durumları ise yapılacak kontroller ve takip sonucunda netleşecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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