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Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı

30.08.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Caiçara'yı kadro dışı bıraktı.

Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı

Başakşehir'de, Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı. Turuncu Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleriyle karar kamuoyuna duyuruldu.

Caicara, sosyal medyadan "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" paylaşımını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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