SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı

Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 22:02 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Nacer Chadli, Süper Lig’deki ilk golünü Kasımpapa ağlarına attı.

Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kadı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü 27. dakikada kaydeden Chadli, böylelikle ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve ilk maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında da 1 golün pasını vermişti.
Chadli, şimdiye kadar ligde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giydi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Skrtel’in aşil tendonu koptuSkrtel’in aşil tendonu koptu
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması
Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!
Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skrtel’in aşil tendonu koptu
Skrtel’in aşil tendonu koptu
Başakşehir 2-2 Kasımpaşa (Maç sonucu)
Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Başakşehir’de Cemali Sertel ilk kez 11’de
Başakşehir’de Cemali Sertel ilk kez 11’de
Giuliano: Hakemi konuşmak istemiyorum
Giuliano: Hakemi konuşmak istemiyorum
Göksel Gümüşdağ'dan Bahattin Şimşek'e tepki! ''Allah korkusu varsa...''
Bahattin Şimşek'e tepki! ''Allah korkusu varsa...''
Başakşehir, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi şok!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.