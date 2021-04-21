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Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

21.04.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de golcü oyuncu Demba Ba ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon istediği performansı sergileyemediği için düşme hattına giren Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibine 2018-19 sezonunun devre arasında gelen Senegalli yıldız Demba Ba'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Tecrübeli yıldızın kontratı Haziran ayında sona eriyordu.

35 yaşındaki golcü yıldız, Başakşehir formasıyla çıktığı 83 maçta 26 gol ve 10 asistlik performansla oynadı.

Başakşehir Kulübü'nün sözleşme feshini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. (TRT Spor)


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Başakşehir Demba Ba
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fener macında kadroya bile almadı bunu aykut efendi ee tezgah belli o maçta zaten

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