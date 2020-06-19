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Başakşehir'de Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 23:25 | Son Güncelleme

Ankaragücü-Başakşehir maçının sonunda yerde kalan Demba Ba'ya kısa süre içinde müdahale edildi... Kısa süre sonra yıldız oyuncuya su şişesi atıldığı ortaya çıktı.

Başakşehir'de Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı

Maçın sonunda kulübede yerde kalan Demba Ba'ya, seyircisiz oynanan maçta tribünlerden su şişesi atıldığı ortaya çıktı.Yıldız oyuncunun ciddi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

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