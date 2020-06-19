Başakşehir'de Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı

Maçın sonunda kulübede yerde kalan Demba Ba'ya, seyircisiz oynanan maçta tribünlerden su şişesi atıldığı ortaya çıktı.Yıldız oyuncunun ciddi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.
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