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Başakşehir'de Deniz Türüç'ten müthiş performansı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 15.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, transferin son gününde Başakşehir'e kiraladığı ve performansı ile dikkat çeken Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söylemişti.

Başakşehir'de Deniz Türüç'ten müthiş performansı

Fenerbahçe'nin, transferin son gününde Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç'e durmak yok. Yeni takımı ile Süper Lig'in tozunu atan Deniz, bu başarısı sonrası yeniden A Milli Takım'a seçildi.

Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında harika bir gol atan yıldız oyuncu bu formu ile Fenerbahçe'ye selam yollarken, dolu dizgin yoluna devam ediyor.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 27 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'e giderken, "Performansımı yukarıya çıkarıp kulübüme daha güçlü geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

(SPORX)


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