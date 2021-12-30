Başakşehir'de Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı! Eski Galatasaraylı Emre Çolak...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından toparlanan ve zirveye yaklaşan Başakşehir, devre arasında yapacağı takviyelerle iddialı bir konuma gelmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Başakşehir yetkilileri ilk transferini yaptı.

1.5 YILLIK İMZA

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

