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Başakşehir'de Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı! Eski Galatasaraylı Emre Çolak...

30.12.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı. Bir dönem Galatasaray'da oynayan ve son olarak Hatayspor'da forma giyen fakat kısa süre önce Hatayspor ile de yollarını ayıran Emre Çolak, Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı! Eski Galatasaraylı Emre Çolak...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından toparlanan ve zirveye yaklaşan Başakşehir, devre arasında yapacağı takviyelerle iddialı bir konuma gelmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Başakşehir yetkilileri ilk transferini yaptı.

1.5 YILLIK İMZA

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Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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