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Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.08.2020 18:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'de, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Gökhan İnler ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı

Başakşehir'den deneyimli orta saha ile ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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