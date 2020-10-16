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Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti.

Taktik çalışmayla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bugün öğleden sonra Trabzon’a hareket edecek ve yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)

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