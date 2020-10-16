Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti.
Taktik çalışmayla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bugün öğleden sonra Trabzon’a hareket edecek ve yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
(İHA)
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