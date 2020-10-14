Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'den Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, Belçika Kupası maçında Hades ile oynanan karşılaşmada hat-trick yaptı.Belçika Kupası 5. tur maçında Westerlo, rakibinin sahasında 5-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
2017-18'de 1 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Başakşehir'e transfer olan Atabey Çiçek, sırasıyla Adana Demirspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'a kiralanmıştı.
Türkiye'de tutunamayan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak bu sezonun başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tuttu.
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