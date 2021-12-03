Başakşehir'de yıldız isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun Turuncu-Lacivertlilerdeki kariyeri olağanüstü başlamıştı. Devre arası ve sezon sonu transfer planlaması için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, takımdan ayrılacak ilk ismi belirledi. Buna göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun 8 yıllık Başakşehir macerası noktalanıyor.

AYRILIK KARARI ALDI

Başakşehir'de transfer çalışmalarına başlayan Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu ile ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda kendisine yöneltilen transfer sorusuna 'Gençleşmemiz gerekiyor' cevabını veren Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Epureanu ile vedalaşacak.

EPUREANU'NUN YERİNE LEMOS HAMLESİ

Emre Belözoğlu'nun Epureanu'nun yerine düşündüğü isim ise Fenerbahçe'den. Başarılı teknik direktör, Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütürken transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos'u takımında görmek istiyor. Fenerbahçe kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'u sezon başında 1 yıllığına Belçika ekibi Beerschot'a kiralamıştı.



