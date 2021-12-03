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Başakşehir'de yıldız isimle yollar ayrılıyor

03.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu, devre arası ve sezon sonu transfer planlaması için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu, sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu ile ayrılık kararı aldı. Epureanu'nun 8 yıllık Başakşehir macerası sezon sonunda noktalanacak. Emre Belözoğlu geçtiğimiz haftalarda transfer sorusuna ‘gençleşmeliyiz' cevabını vermişti.

Başakşehir'de yıldız isimle yollar ayrılıyor
Alexandu Epureanu

Alexandu Epureanu

MOL Moldova
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun Turuncu-Lacivertlilerdeki kariyeri olağanüstü başlamıştı. Devre arası ve sezon sonu transfer planlaması için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, takımdan ayrılacak ilk ismi belirledi. Buna göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun 8 yıllık Başakşehir macerası noktalanıyor.

AYRILIK KARARI ALDI

Başakşehir'de transfer çalışmalarına başlayan Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu ile ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda kendisine yöneltilen transfer sorusuna 'Gençleşmemiz gerekiyor' cevabını veren Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Epureanu ile vedalaşacak.

EPUREANU'NUN YERİNE LEMOS HAMLESİ

Emre Belözoğlu'nun Epureanu'nun yerine düşündüğü isim ise Fenerbahçe'den. Başarılı teknik direktör, Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütürken transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos'u takımında görmek istiyor. Fenerbahçe kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'u sezon başında 1 yıllığına Belçika ekibi Beerschot'a kiralamıştı.


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