Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması!

Başakşehir'den yapılan Abdullah Avcı açıklaması şöyle: "Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Bursaspor Başkan adaylarından biri, kulüp yapımızla ilgili bilgi almak ve tesisimizi incelemek için ziyarete gelmiş, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirmiştir. Daha sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından bu fotoğraf paylaşılarak konunun farklı yerlere çekilmek istendiğini üzüntüyle görmüş bulunmaktayız.
Sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın görevinin başında olduğunu hatırlatır, 2018-2019 sezonunun çalışmalarına şimdiden başladığını belirtmek isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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