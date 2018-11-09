Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı’nın geleceği konusunda konuşan Saral, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve şampiyonluk konusunda da özel değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Mustafa Saral’ın açıklamalarda bulundu:

"Devre arasındaki değil, lig sonundaki liderlik bizim için önemli"

"Süper Lig’de lider olmak çok iyi ve sevindirici. Moralimiz iyi. Lig arasındaki liderlik değil de lig sonundaki liderlik yani; şampiyonluk bizim için çok önemli."

"Beşiktaş maçında 3 puan istedik"

"Beşiktaş maçını kesin kazanırız demiyorduk. Çünkü bu maçlar büyük maçlardır. 3 neticeye de açık maçlar. Beşiktaş maçında da 3 puan istedik. Takımımız, hocamızın taktiklerini iyi şekilde yerine getirdi. Kazandığımız için mutluyuz."

"Devre arasına lider girmek istiyoruz"

"Rizespor maçına bakıyoruz. Hedefimiz devreyi lider bitirmek. Önümüzde deplasmanlar ve Galatasaray maçı var. Devre arasına lider girmek ve devamını getirmek istiyoruz. Şu andaki stratejimiz belli. Sakatlık gibi istenmeyen durumlar olursa transferle ilgili dosya açabiliriz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. O açıdan şu anda transferi çok düşünmüyoruz."