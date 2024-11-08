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Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan! Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 01:12
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz ligdeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan! Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında RAMS Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

AVRUPA'DA İLK PUAN

11

Hollandalı Joey Kooij düdük çaldığı mücadelede temsilcimiz golleri Philippe Kény ve Krzysztof Piątek kaydetti. Danimarka ekibi ise Amin Chiakha'ın attığı 2 golle beraberliği elde etti. Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan ve öğrencileri ligdeki ilk puanını aldı.

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek'in yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson'a ilk 11'de görev verdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekibin Celje ile deplasmanda oynadığı maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Atan, mücadeleyi Parken Stadı'ndaki locadan takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir avrupa ligi
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