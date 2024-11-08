Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan! Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında RAMS Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

AVRUPA'DA İLK PUAN

Hollandalı Joey Kooij düdük çaldığı mücadelede temsilcimiz golleri Philippe Kény ve Krzysztof Piątek kaydetti. Danimarka ekibi ise Amin Chiakha'ın attığı 2 golle beraberliği elde etti. Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan ve öğrencileri ligdeki ilk puanını aldı.

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek'in yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson'a ilk 11'de görev verdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekibin Celje ile deplasmanda oynadığı maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Atan, mücadeleyi Parken Stadı'ndaki locadan takip etti.