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Başakşehir'den Emre Belözoğlu operasyonu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.11.2018 08:13 | Son Güncelleme

Haftarladır takımdan uzak olan Emre Belözoğlu Beşiktaş maçı öncesi iyileşti, idmana çıktı ancak Başakşehir gelişmeleri saklıyor. Turuncu-Lacivertliler, kaptanı en azından ikinci yarıya hazırlıyor.

Başakşehir'den Emre Belözoğlu operasyonu

Süper Lig’de tüm gözler bugünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olacak ancak lideri belli edecek maç, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Başakşehir, kendi evinde güçlü rakibini devirip zirvdeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Turuncu- Lacivertliler, yarınki kritik 90 dakika öncesi de gizliden gizliye bir operasyon yürütüyor! Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu’nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor. Normal şartlarda bu karşılaşmaya da yetişmesi beklenmeyen Emre’nin aslında iyileştiği ve 2 gündür idmanlara çıktığı öğrenildi. Ancak Başakşehir kulübü, bu gelişmeleri duyurmadı.

Adebayor da dönüyor

Tedavisi olumlu şekilde ilerleyen ve ağrılarını büyük ölçüde atlatan kaptan, Beşiktaş maçında kadrodaki yerini alabilir. Başakşehir’in oyun planında çok önemli bir yeri olan Emre Belözoğlu’nun kritik 90 dakikada oynaması halinde, Abdullah Avcı’nın eli güçlenecek. Küçük bir hatırlatma; Adebayor’un da sakatlığı geçti ve o da bu maçla dönüyor. (FANATİK)

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başakşehir emre belözoğlu Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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