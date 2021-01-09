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Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can Kahveci göndermesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2021 22:43 | Son Güncelleme

Başakşehir, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer sözlerinin ardından flaş bir gönderme yaptı.

Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can Kahveci göndermesi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıklamasının ardından Başakşehir'den flaş bir paylaşım geldi.

Başakşehir, İrfan Can'ın soyadına gönderme yaparak, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı.

irfan can göndermesi

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği karşısındaki golün ardından yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'ye gol sevincinde mesaj yollamışlardı.

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