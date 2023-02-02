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  4. Başakşehir'e büyük şok! Mesut Özil'in 320 gün sonra ilk 11'de oynadığı maçta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldular

Başakşehir'e büyük şok! Mesut Özil'in 320 gün sonra ilk 11'de oynadığı maçta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldular

02.02.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Spor Toto Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda temposu artan mücadelede Kayserispor 49. dakikada Ali Karimi ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Başakşehir yüklense de golü bulamadı ve mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Başakşehir'e büyük şok! Mesut Özil'in 320 gün sonra ilk 11'de oynadığı maçta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldular
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Üst sıralardan kopmak istemeyen Başakşehir, Kayserispor karşısında aldığı 1-0 mağlubiyetle büyük bir şok yaşadı.

İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİLER

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Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başladı. Mücadelenin 49. dakikasında Ali Karimi ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MESUT ÖZİL İLK KEZ SAHADA

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Mesut Özil, Süper Lig'de 320 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı. 46. dakikada oyundan alınan Mesut Özil yerini Danijel Aleksic'e bıraktı.

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