Başakşehir'e büyük şok! Mesut Özil'in 320 gün sonra ilk 11'de oynadığı maçta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldular

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Üst sıralardan kopmak istemeyen Başakşehir, Kayserispor karşısında aldığı 1-0 mağlubiyetle büyük bir şok yaşadı.
Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başladı. Mücadelenin 49. dakikasında Ali Karimi ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Mesut Özil, Süper Lig'de 320 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı. 46. dakikada oyundan alınan Mesut Özil yerini Danijel Aleksic'e bıraktı.