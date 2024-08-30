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Başakşehir'e zorlu kura! UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimizin rakipleri belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 16:23
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UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Başakşehir'in Kupa 3'teki rakipleri, gerçekleştirilen kura sonrası belli oldu. İşte detaylar...

St. Patrick's Athletic'i eleyerek UEFA Konferans Ligi biletini alan Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Buna göre Başakşehir; Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub ve Celje (D) ile eşleşti.

LİG AŞAMASINDA 6 MAÇ OYNANACAK

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UEFA Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak takımlar son 16 turu için 8 değil 6 maça çıkacak.

FİNAL POLONYA'DA

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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda final 28 Mayıs'ta Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

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1'nci Hafta: 3 Ekim 2024
2'nci Hafta: 24 Ekim 2024
3'ncü Hafta: 7 Kasım 2024
4'ncü Hafta: 28 Kasım 2024
5'nci Hafta: 12 Aralık 2024
6'ncı Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 28 Mayıs 2025

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.

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Başakşehir kura çekimi son dakika konferans ligi
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