Başakşehir'e zorlu kura! UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimizin rakipleri belli oldu

St. Patrick's Athletic'i eleyerek UEFA Konferans Ligi biletini alan Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Buna göre Başakşehir; Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub ve Celje (D) ile eşleşti.

LİG AŞAMASINDA 6 MAÇ OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak takımlar son 16 turu için 8 değil 6 maça çıkacak.

FİNAL POLONYA'DA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda final 28 Mayıs'ta Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1'nci Hafta: 3 Ekim 2024

2'nci Hafta: 24 Ekim 2024

3'ncü Hafta: 7 Kasım 2024

4'ncü Hafta: 28 Kasım 2024

5'nci Hafta: 12 Aralık 2024

6'ncı Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.