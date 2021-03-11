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Başakşehir, evinde Beşiktaş’a 5 maçtır kaybetmiyor

11.03.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Başakşehir, evinde Beşiktaş’a 5 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 5 sezondur Fatih Terim Stadı’nda rakibine kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu seriyi yarınki mücadelede de sürdürmek istiyor.

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk edecek. Yarın saat 19.00’da başlayacak bu zorlu mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bu sezon beklenen performansın oldukça altında kalan ve ligde 10 maçlık galibiyet hasretine geride kalan haftada Ankara’da, Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek son veren turuncu-lacivertliler, 29 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bir maç eksiği olmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ise önündeki zorlu fikstürün ilk aşaması olan Başakşehir karşılaşmasını kazanmaktan başka bir hesap yapmıyor.

KARTAL, FATİH TERİM STADI'NDA ZORLANIYOR

M.Başakşehir’in, Beşiktaş müsabakasındaki en büyük avantajı Fatih Terim Stadı. Turuncu-lacivertli ekibin, son yıllarda evinde rakibiyle oynadığı maçlarda üstün olduğu göze çarpıyor. Başakşehir, siyah-beyazlıları ligde ağırladığı son 5 maçın 4’ünü kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı. Ayrıca, turuncu-lacivertli takım, son 3 mücadelede Beşiktaş’a gol şansı da tanımadı.

Kara Kartal, Başakşehir deplasmanında en son 2014-2015 sezonunda 2-1’lik skorla üç puanın sahibi olmuştu.

M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan son 5 maçın sonuçları şöyle:

2019-2020 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2018-2019 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2017-2018 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2016-2017 Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1
2015-2016 Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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