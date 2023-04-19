BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Başakşehir ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı. Maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. İşte, Başakşehir Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı bugün (19 Nisan 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir muhtemel 11'i: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia

SARI LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, bel fıtığı ameliyatı oldu. Sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir Altay Bayındır ile birlikte maçta görev alamayacak.

Ayrıca, dünkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sarı Lacivertiler'de; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri halinde ligin 31. haftasındaki İstanbulspor maçında oynayamayacaklar.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI SKOR TAKİP EKRANI

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