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Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

16.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu.

Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.

Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

17 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

18 NİSAN PAZAR

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Başakşehir
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