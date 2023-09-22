Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda?

Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı kırmızılılar Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan üsütnlükle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi şimdiden arama motorlarında araştırılıyor. İşte Başakşehir Galatasaray maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı 23 Eylül 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Maç saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Başakşehir Galatasaray maçını Hakem kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olarak açıklandı.

Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

