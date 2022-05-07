SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar?

Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar?

07.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak maç öncesi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbolseverler, internette Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçın hakemi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar? İşte detaylar...

Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar?

Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus, 25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Fırat Aydınus İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1993'te hakemliğe başlıyan Aydınus, 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı.

Fırat Aydın'un hakemlik görevi:

1993- 3. Lig

1993 - 2. Lig

1993 - Türkiye Kupası

2001 - 1. lig

2003 - Süper Lig

FIRAT AYDINUS HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Fırat Aydınus sosyal medyada dolaşan iddialara göre Beşiktaşlıdır.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi (bugün) Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray artık ona emanet!Galatasaray artık ona emanet!
Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler!

Fenerbahçe'de divan kurulu karıştı!

Fenerbahçe'de divan kurulu karıştı!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu!

İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni logosu!

İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni logosu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.