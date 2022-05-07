Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus, 25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Fırat Aydınus İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1993'te hakemliğe başlıyan Aydınus, 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı.

Fırat Aydın'un hakemlik görevi:

1993- 3. Lig

1993 - 2. Lig

1993 - Türkiye Kupası

2001 - 1. lig

2003 - Süper Lig

FIRAT AYDINUS HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Fırat Aydınus sosyal medyada dolaşan iddialara göre Beşiktaşlıdır.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi (bugün) Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed.

