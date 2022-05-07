Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Ne iş yapar? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fırat Aydınus, 25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Fırat Aydınus İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1993'te hakemliğe başlıyan Aydınus, 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı.
Fırat Aydın'un hakemlik görevi:
1993- 3. Lig
1993 - 2. Lig
1993 - Türkiye Kupası
2001 - 1. lig
2003 - Süper Lig
Fırat Aydınus sosyal medyada dolaşan iddialara göre Beşiktaşlıdır.
Başakşehir Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi (bugün) Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.
Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed.
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