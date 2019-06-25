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Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.

Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig Fredrik Gulbrandsen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu takım bu sezon İBB'den para alamayacak. O zaman işler kesat demektir.
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