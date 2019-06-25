Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.
Yusuf Yazıcı tatilin tadını çıkarıyor
İşte Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri
Renato Sanches sürprizi
İsveç çeyrek finalde
Eski spor bakanı hayatını kaybetti
İlhan Palut'la yola devam
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz, Kagawa ve Quaresma itirafı!
Türk heyetinden UEFA'ya ziyaret
Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti
G.Saray için sağlık kontrolünden geçti!
Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı!
Kartal'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür açıklaması
Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi
Ersun Yanal'dan şampiyonluk sözleri
Juventus sözleşmesini uzattı
Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...
Borcu ödediler, küme düşmediler
Okuyucu Yorumları 1 yorum