Başakşehir ile Ümraniyespor yenişemedi!

Medipol Başakşehir ile HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 4. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Ümraniyespor'un sayısı ise 60. dakikada Umut Nayir'in penaltısıyla geldi.

Başakşehir'de Danijel Aleksic, 45+4. dakikada penaltı kaçırdı. Turuncu - lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir, 7. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından iki maçtır kazanamayan Başakşehir 52 puanla 5. sırada yer aldı. Ümranyiespor ise 27 puanla 17. basamakta yer buldu.

