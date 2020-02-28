Başakşehir’in Edin Visca’sı var

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup ederek kulüp tarihine bir rekor daha ekledi ve adını son 16’ya yazdırdı. Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım olarak yoluna devam eden turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Skrtel, Aleksic ve Visca’dan (2) geldi.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ

Sporting karşısında 90+1. dakikada attığı golle karşılaşmayı uzatmalara götüren, 119. dakikada da penaltı golüyle Başakşehir’e turu getiren Visca, Avrupa sahnesindeki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Bu kulvarda 2 de asisti bulunan Boşnak oyuncu, mevcut durumda takımının Avrupa’daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

LİGDE DE TAKIMIN SIRTLIYOR

Süper Lig’de geride kalan 23 maçın hepsinde görev alan ve söz konusu mücadelelerin 22’sinde 90 dakika sahada kalan Visca, attığı goller, yaptığı asistlerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Şimdiye kadar rakip ağlara 8 defa sarsan tecrübeli futbolcu, yaptığı 10 asistle de ligin asist kralı unvanını elinde bulunduruyor.

Visca; DG.Sivasspor, Trabzonspor, Y.Denizlispor, Y.Malatyaspor ve Ç.Rizespor ağlarına 1’er gol atarken, ilk ve ikinci yarıda oynadıkları Gençlerbirliği maçlarında ise toplam 3 gol kaydetti.