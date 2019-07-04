SPOR

Başakşehir'in gençleri Nedim Yiğit'e emanet

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini açıkladı.

Başakşehir'in gençleri Nedim Yiğit'e emanet

Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’na veda klibiMedipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’na veda klibi
Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig Nedim Yiğit

En Çok Okunan Haberler

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'

Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'

Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Visca'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Visca'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Okan Buruk resmen açıklandı! İşte yeni takımı

Okan Buruk resmen açıklandı! İşte yeni takımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'in gençleri Nedim Yiğit'e emanet

Başakşehir'in gençleri ona emanet

Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’na veda klibi

Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’na veda klibi

Okan Buruk: Muriç için bir görüşmemiz oldu

Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!

Başakşehir Muhammet Demir'i kadrosuna kattı

Başakşehir'den 4 yıllık imza

Fedor Kudryashov'dan Galatasaray ve Fatih Terim için şok sözler

G.Saray ve Fatih Terim için şok sözler

Başakşehir transferi bitirdi!

Başakşehir transferi bitirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.