Başakşehir'in jokeri Demba Ba

Geçtiğimiz sezonu zirvede bitirerek tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, 2020-2021 sezonunda ise adeta kabus yaşıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Kupası hem de ligin verdiği yoğunluğa bir de sakatlıkların fazlalığı eklenince turuncu-lacivertliler, mücadele ettiği alanlarda istediği başarıya ulaşamadı.

Devler Ligi'ne grup aşamasında veda eden Başakşehir, büyük önem gösterdiği kupada ise yarı finalde Beşiktaş'a elendi. Ligde de 29 puanla 18. sırada düşme potasında yer alan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda alt sıralardan kurtulabilmek için mesai harcayacak.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman da bu zorlu süreçte oyuncularından en fazla verimi almaya çalışacak. Başakşehir'de performansıyla ön plana çıkan futbolculara bakıldığında ise Demba Ba bir adım öne çıkıyor.

7 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI

Süper Lig'de içinde bulunduğumuz sezonda 23 maçta görev alan Ba, özellikle Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesiyle ise genellikle yedek soyunmaya başladı. 23 müsabakanın 9'unda oyuna sonradan dahil olan 35 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda rakip ağları 4 defa sarstı ve 7 puana direkt katkı sağladı.