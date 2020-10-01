Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir'in gruplardaki rakipleri belli oldu. İşte kura çekimi sonuçları...

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

PSG

Manchester United

RB Leipzig

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

(Sürekli güncellenmektedir)

A GRUBU

Bayer Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotif Moskova

B GRUBU

Real Madrid

Shaktar Donetsk

İnter

Mönchengladbach

C GRUBU

Porto

Manchester City

Olimpiakos

Marsilya

D GRUBU

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E GRUBU

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F GRUBU

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

G GRUBU

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferençvaroş

H GRUBU

PSG

Manchester United

RB Leipzig

Başakşehir



