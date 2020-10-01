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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Ülkemizi temsilen geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir'in yer alacağı Şampiyonlar Ligi Grup müsabakaları kura çekimi gerçekleşti. Başakşehir H Grubu'nda PSG, Manchester United ve RB Leipzig'in rakibi oldu. İşte Şampiyonlar Ligi grupları...

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir'in gruplardaki rakipleri belli oldu. İşte kura çekimi sonuçları...

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

PSG
Manchester United
RB Leipzig

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

(Sürekli güncellenmektedir)

A GRUBU

Bayer Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotif Moskova

B GRUBU

Real Madrid
Shaktar Donetsk
İnter
Mönchengladbach

C GRUBU

Porto
Manchester City
Olimpiakos
Marsilya

D GRUBU

Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland

E GRUBU

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F GRUBU

Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G GRUBU

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş

H GRUBU

PSG
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
kim çıkarsa çıksın başakşehire 5 ten aşağı atmaz tam averaj takımı
aynen jon vaynen
sanki gs gecen sene kac yedi surekli
okan buruk şaşirtacak
savunun ülke puanımız yükselecek,seneye ön eleme oynarız iki rakımla..????
şöyle bi bakayım dedim hangi grup hafif olsun diyede hepsi ateş hattı....sonunculuk kesin...bu sene zaten başak kayıp cok averaj takim olur
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