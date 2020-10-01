Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir'in gruplardaki rakipleri belli oldu. İşte kura çekimi sonuçları...
PSG
Manchester United
RB Leipzig
(Sürekli güncellenmektedir)
Bayer Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotif Moskova
Real Madrid
Shaktar Donetsk
İnter
Mönchengladbach
Porto
Manchester City
Olimpiakos
Marsilya
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş
PSG
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir
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