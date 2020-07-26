Başakşehir'in şampiyonluk turunda büyük tehlike! Futbolcular ölümden döndü

2019-2020 Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atarken büyük bir tehlike atlattı. Otobüs bir üst geçitin altından geçerken oyuncuların durumu son anda fark etmesi büyük bir faciayı önledi. Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle kendi stadına hareket etti. Takımın şehir turu attığı sırada otobüs üst geçide yanaştığı sırada futbolcular dehşeti yaşadı. Üst geçide çarpmaktan son anda kurtuldular.
Başakşehir takımının ölümden döndüğü an... pic.twitter.com/7QPeR7wOam— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) July 26, 2020
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