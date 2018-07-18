Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, TRT Spor'a yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Emre'nin yaptığı açıklamalardan bazı satırbaşları;

"Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum."

"Sezon sonu büyük ihtimalle futbolu bırakacağım."

"Biz her sene yeni hedef koyuyoruz. Milos da Soner de çok değerli oyuncular. Kulübümüzde yıllarca süren bir sistem var. Bu sene geçen senenin üzerine koymak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ama bu kolay olmuyor. Rakiplerimiz şampiyonluk kültürü olan kulüpler. Taraftarımızdan çok ciddi beklentimiz var. Taraftarsız zorlandığımız zamanlar oldu."

"En az 15 bin taraftarımız olsaydı 80 puanın altında kalmazdık"

"Lefter çok önemli bir futbol adamıydı. Umarım onun adına, kişiliğine, efendiliğine yakışır bir futbol sezonu olur. Taraftar rakip takım üzerinde büyük baskı kuruyor. F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray ortalama 25 bin kişiye oynuyor. En az 15 bin taraftarımız olsaydı. 80 puanın altında kalmazdık"