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Başakşehir'in Viking maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Başakşehir'in Viking maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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UEFA'nın açıklamasına göre 7 Ağustos Perşembe günü Viking Stadı'nda oynanacak ilk maçı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını Portekizli Paulo Bras ve Nelson Pereira üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sergio Jose Santos Guelho olacak.

İki ekip arasında 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak. Milanovic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milan Pasajlic ve Marko Djuricic yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Andrija Stojanovic üstlenecek.

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