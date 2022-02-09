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Başakşehir'in yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı

09.02.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Trezeguet ve Pizzi, açıklamalarda bulundu. Yeni takımlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıkan Trezeguet, "Türkiye benim ikinci vatanım" derken Pizzi ise "Kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım" dedi.

Başakşehir'in yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan renklerine bağladığı Trezeguet ile Benfica'dan kiralanan Pizzi, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Öncelikle transfer sürecinden bahseden Trezeguet, "Başakşehir gibi büyük bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için buraya geldim" ifadelerini kullandı.

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‘Türkiye benim ikinci vatanım’ diyen başarılı futbolcu, şöyle devam etti:

"Burada çok güzel anılarım vardı ve burada çok mutlu olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye döndüğüm için ayrıca mutluyum. Hem Başakşehir'e hem takım arkadaşlarıma elimden gelenin en iyisiyle yardımcı olmak istiyorum. Başakşehir'i hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"HARİKA BİR KİŞİLİĞİ VAR"

Turuncu-lacivertli takımın santrforu Okaka ile daha önce beraber oynadığını hatırlatan Mısırlı futbolcu, “Öncelikle Kasımpaşa benim için çok özel bir kulüptü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Diagne'ye çok teşekkür ederim, beraber geçirdiğimiz güzel zamandan dolayı. Şimdi Okaka ile beraber oynayacağız. Okaka benim yeni arkadaşım değil. Daha önce onunla Anderlecht'te beraber oynamıştık. Özel bir karakter ve oyuncu. Harika bir kişiliği var. Diğer takım arkadaşlarımızla beraber, Başakşehir için en iyisini yapmak için mücadele göstereceğiz. Burada önemli olan bireysel performanslar değil. Takımın göstereceği kolektif oyun" şeklinde konuştu.

"HEP BERABER BAŞAKŞEHİR'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Başakşehir'e transfer olduğu için mutluluk duyduğunu aktaran Pizzi ise, "Burada olmak benim için de mutluluk verici. Mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Güçlü bir kulübe geldim ve çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hep beraber Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğiz" cümlelerine yer verdi.

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"KULÜP VE İSTANBUL HAKKINDA OLUMLU BİLGİLER ALDIM"

İstanbul ekibine transfer olmadan önce eski takım arkadaşı Gedson Fernandes’le konuştuğunu da dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Gedson ile konuştum. O da Rizespor'da oynuyor. Diğer taraftan Caiçara ile de görüşmem oldu. Kendisinden kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım. Burada olmak için verdiğim karar beni çok mutlu etti. Atmosfer bunu gösteriyor. Artık elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

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Hücum hattında birçok bölgede oynayabildiğini belirten Pizzi, "Hücum hattının bütün pozisyonlarında oynadım diyebilirim. Ancak burada artık karar mercii Emre hocamız. Emre hocanın vermiş olduğu görev doğrultusunda elimden gelen mücadeleyi göstermek zorundayım. Mücadelemi bu şekilde devam ettireceğim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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