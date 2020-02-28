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Başakşehir'in yıldızına flaş transfer teklifi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 18:52 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho'ya eski takımı Santos talip oldu. İşte ayrıntılar...

Başakşehir'in yıldızına flaş transfer teklifi

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho'ya talip çıktı. Robinho'nun yetiştiği kulüp olan Santos, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Brezilya basını, Santos'un 36 yaşındaki Robinho'nun kadrodaki gençlere liderlik ve yardım edebilebileceğini ve bu yüzden transfere sıcak bakıldığını duyurdu. Ancak Santos'un önündeki en büyük engelin yüksek maaş olduğu belirtildi. Santos'un Robinho'ya Başakşehir'de kazandığı rakamı veremeyeceği vurgulandı.

Santos'un Robinho'dan indirim beklediği ve herhangi bir açık arttırmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, 36 yaşındaki futbolcuya olan 1 milyon dolarlık borcun da bu transfer öncesi sorun yarattığı öne sürüldü. Santos'un Robinho'ya daha fazla taksitle, daha az ödeme yaparak bu borcu eritmek istediği, bunun için görüşme yapılabileceği vurgulandı. Ancak bu borcun, anlaşma sağlanması halinde maaş ek olarak verilme ihtimalinin olduğu da hatırlatıldı.

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Robinho'nun "Başkan bana henüz ödeme yapmadı. 10, 20, 30 veya 50 taksitle bana ödeme yapılabilir. Ama nasıl yapılacağını konuşalım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Bu arada Santos'un, Türkiye'deki futbolcular için getirilen yeni zamlı vergi tarifesi nedeniyle Robinho'nun transferinde önemli adımlar atabileceği kaydedildi. Başakşehir'in bu nedenle Robinho'yu takımda tutmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

SANTOS AÇIKLADI, MENAJERİ DOĞRULADI

Öte yandan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Robinho'nun transferi için görüşmelere başladıklarını açıkladı. Brezilya ekibi, Robinho için bir teklif yaptıklarını duyurdu.

Robinho'nun menajeri Marisa Alija ise yaptığı açıklamada "Santos Kulübü, bir teklif hazırladıklarını ve bunu bize sunmak istediklerini söyledi. Santos'un teklifini dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Robinho ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robinho, bu sezon ligde 8 maçta görev yaparken, bu karşılaşmaların sadece 2'sine 11'de başladı. Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında da bu sezon 9 maçta görev alan Robinho, gol atma başarısı gösteremedi.

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