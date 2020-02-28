Başakşehir'in yıldızına flaş transfer teklifi

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho'ya talip çıktı. Robinho'nun yetiştiği kulüp olan Santos, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Brezilya basını, Santos'un 36 yaşındaki Robinho'nun kadrodaki gençlere liderlik ve yardım edebilebileceğini ve bu yüzden transfere sıcak bakıldığını duyurdu. Ancak Santos'un önündeki en büyük engelin yüksek maaş olduğu belirtildi. Santos'un Robinho'ya Başakşehir'de kazandığı rakamı veremeyeceği vurgulandı.

Santos'un Robinho'dan indirim beklediği ve herhangi bir açık arttırmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, 36 yaşındaki futbolcuya olan 1 milyon dolarlık borcun da bu transfer öncesi sorun yarattığı öne sürüldü. Santos'un Robinho'ya daha fazla taksitle, daha az ödeme yaparak bu borcu eritmek istediği, bunun için görüşme yapılabileceği vurgulandı. Ancak bu borcun, anlaşma sağlanması halinde maaş ek olarak verilme ihtimalinin olduğu da hatırlatıldı.

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Robinho'nun "Başkan bana henüz ödeme yapmadı. 10, 20, 30 veya 50 taksitle bana ödeme yapılabilir. Ama nasıl yapılacağını konuşalım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.