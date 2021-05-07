SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir, İngiltere'den sol bek alıyor

Başakşehir, İngiltere'den sol bek alıyor

07.05.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'in Aston Villa ile sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki Galli oyuncu Neil Taylor'un peşinde olduğu kaydedildi.

Başakşehir, İngiltere'den sol bek alıyor

Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan ve şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenirken kümede kalmak için savaşan Başakşehir için İngiltere'den sürpriz bir transfer haberi geldi.

Sky Sports, Başakşehir'in Aston Villa ile sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki sol bek Neil Taylor'ın peşinde olduğunu yazdı.

Aston Villa'nın oyuncunun geleceğiyle görüşmek için sezon sonunu beklediği ve Başakşehir'in tecrübeli oyuncuyla ilk teması gerçekleştirdiği belirtildi.

Taylor'u takip eden takımlar arasında Trabzonspor'un da olduğu ancak Başakşehir'in daha ciddi göründüğü kaydedildi. Öte yandan oyuncunun peşinde Katar ve Suudi Arabistan'dan takımlar olduğu da vurgulandı.

Bu sezon fazla şans bulamayan Neil Taylor, 4 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Aykut Kocaman: 1 puan garanti gibi gözüküyorAykut Kocaman: 1 puan garanti gibi gözüküyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Aston Villa Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isimler derbide yok

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isimler derbide yok

Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama!

Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama!

Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.