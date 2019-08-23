Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir’in ardından İrfan Can Kahveci ile de nikah tazeledi.

Turuncu - lacivertliler, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. İrfan Can Kahveci'nin adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

