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Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir’in ardından İrfan Can Kahveci ile de nikah tazeledi.

Turuncu - lacivertliler, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. İrfan Can Kahveci'nin adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

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başakşehir İrfan Can Kahveci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fener adami bu kadar korkutur iste
Karın ağrısı demek buymuş. İki önemli maçta iki kırmızı.
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