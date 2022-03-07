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Başakşehir kaçtı, Beşiktaş kovaladı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı...

07.03.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Süper Lig'de ikincilik yarışı içinde olan Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin sahne olduğu maç adeta nefes kesti. 44 puanlı Kara Kartal, taraftar desteğini arkasına alarak kazanmayı ve sıralamada rakibinin üzerine çıkmayı hedefliyordu. Başakşehir ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyordu. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir kaçtı, Beşiktaş kovaladı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı...

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig 'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Beşiktaş, evinde kazanıp rakibini sıralama geçmek istiyordu. Karşılaşmanın kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra Siyah Beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. 4 maçlık galibiyet serisi Karagümrük karşısında sona eren Başakşehir ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyordu. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR'İN İLK ŞUTU GOL OLDU

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35'inci dakikada Başakşehir, Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş ceza sahasına atılan topta bir karambol yaşandı. Serdar Saatçı'nın uzaklaştırmak istediği top, Trezeguet'nin önüne düştü ve Mısırlı futbolcu, golü yaptı. Mısırlı yıldız Süper Lig'deki 4. golünü atmış oldu. Mısırlı hücumcunun 4 golünün 3'ü deplasmanlarda geldi. Başakşehir'in ilk şutu böylece gol olmuş oldu.

6 DAKİKA SONRA BEŞİKTAŞ CEVAP VERDİ

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Maçın 41'inci dakikasında Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle skorda dengeyi buldu. Can Bozdoğan'ın getirdiği topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Güven Yalçın, ayak içiyle sağ köşeyi gördü ve skoru 1-1'e getirdi. Güven Yalçın, bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü kaydetti.

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN GOL GELDİ!

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İlk yarının son anlarında Başakşehir yeniden öne geçti. 45+4. dakikada Okaka, deplasmanda Başakşehir'i yeniden öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş ceza sahasına atılan topta Serdar Gürler, sağ kanattan içeriye çevirdi. Okaka, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Maçın 54'üncü dakikasında Beşiktaş bir kez daha skorda dengeyi buldu. Kenan Karaman 2-2'ye getirten golü kaydetti. Rachid Ghezzal, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Ortasında Teixeira'nın vuruşu direkten döndü. Dönen topu Kenan Karaman tamamladı ve Siyah Beyazlılara beraberliği getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda Kenan Karaman'ın Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.

STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ

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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mücadelesinde savunmanın ortasında Welinton ve Serdar Saatçı görev aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir karşılaşmasında savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Montero'nun yerine stoperde Serdar Saatçı'ya görev verdi. Siyah-beyazlılarda, iki maçlık aranın ardından savunmada görev yapan isimler değişmiş oldu. Beşiktaş'ın Sivasspor ve Kayserispor ile oynadığı karşılaşmalarda Welinton - Montero ikilisi görev yapmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Epureanu'nun yerine Ravil Tagir'e, Pizzi'nin yerine ise Aleksic'e forma şansı verdi.
Kaleyi Volkan Babacan'a emanet eden Belözoğlu, savunma hattını Caiçara, Duarte, Ravil Tagir ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta alanda Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan'ı sahaya süren Belözoğlu, hücum hattının sağında Serdar Gürler, ortasında Aleksic, solunda ise Trezeguet'i 11'de oynattı. Emre Belözoğlu'nun gol yollarındaki tercihi ise Okaka oldu.

RAVİL TAGİR, EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDI

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Öte yandan turuncu-lacivertli ekibin genç savunmacısı Ravil Tagir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez bir lig karşılaşmasında görev yaptı. Son olarak kupada oynanan Bodrumspor mücadelesinde görev alan genç stoper, ayrıca ligde de 19 maçlık aranın ardından 11'e girdi. Ravil Tagir, ligde son olarak Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk yarısında oynanan Fatih Karagümrük maçında 11'de oynamıştı.

KADIN SEYİRCİLER TRİBÜNLERDEKİ YERİNİ ALDI

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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle karşılaşmanın kadın taraftarlar ve 7-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından birçok kadın taraftar ve çocuklar tribünlerdeki yerlerini aldı. Çok sayıda kadın taraftarın karşılaşmayı tribünden takip etmesi dikkat çekti.

ŞENOL BİROL UNUTULMADI

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Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun önemli isimlerinden ŞEnol Birol unutulmadı. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Şenol Birol için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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