Başakşehir Konferans Ligi'nde evinde Romanya temsilcisi Craiova'ya yenildi! Tur zora girdi...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir ile Craiova ile İstanbul’da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz gruplara kalmak için verdiği mücadeleden sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer Faruk, Shomurodov, Da Costa.
Univ Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlavi, Baiaram.
Temsilcimiz sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, rövanş maçı öncesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçta goller Ebosele, Cicaldau ve Mora'dan geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum