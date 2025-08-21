SPOR

Başakşehir Konferans Ligi'nde evinde Romanya temsilcisi Craiova'ya yenildi! Tur zora girdi...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir ile Craiova karşı karşıya geldi. Karşılaşma, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı. Maçtan 2-1 galip ayrılan Craiova tur kapısını araladı.

Burak Kavuncu

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir ile Craiova ile İstanbul’da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz gruplara kalmak için verdiği mücadeleden sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İLK 11’LER!

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer Faruk, Shomurodov, Da Costa.

Univ Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlavi, Baiaram.

ROMANYA TAKIMI MAÇTAN GALİP AYRILDI!

Temsilcimiz sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, rövanş maçı öncesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçta goller Ebosele, Cicaldau ve Mora'dan geldi.

