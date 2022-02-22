Başakşehir Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Başakşehir ile Konsyaspor kozlarını paylaşacak. Başakşehir - Konyaspor maçı öncesi vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir Konyaspor maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Konyaspor maçı 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de oyanacak. Sarper Barış Saka'nın yöneticiği mücadele canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ocak'ta yapılması planlanan fakat İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçı bugün saat 20.00'de beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

