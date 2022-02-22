SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Konyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Konyaspor maçı hangi kanalda?

22.02.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 21. haftasında oynanması planlanan ve Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi üzerine ertelenen mücadele için geri sayım başladı. Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek. Taraftarların heyecanla beklediği maç öncesi Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Konyaspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Başakşehir Konyaspor maçı ile ilgili detaylar...

Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Konyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Başakşehir ile Konsyaspor kozlarını paylaşacak. Başakşehir - Konyaspor maçı öncesi vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir Konyaspor maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Konyaspor maçı 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de oyanacak. Sarper Barış Saka'nın yöneticiği mücadele canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ocak'ta yapılması planlanan fakat İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçı bugün saat 20.00'de beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altınordu - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Altınordu - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Arda Güler'i var! Kadıköy'de 3 puan...Fenerbahçe'nin Arda Güler'i var! Kadıköy'de 3 puan...
Beşiktaş maçında yanlış anons krizi! Spiker bile şaşırdı...Beşiktaş maçında yanlış anons krizi! Spiker bile şaşırdı...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

Futbol kariyeri bitti! Artık Kırkpınar'da oynayabilir

Futbol kariyeri bitti! Artık Kırkpınar'da oynayabilir

Galatasaray maçında şike suçlaması!

Galatasaray maçında şike suçlaması!

Dayanamadı yorum yaptı! Galatasaray...

Dayanamadı yorum yaptı! Galatasaray...

Erman Toroğlu'ndan olay yorum! "Sorumlusu Fatih Terim'dir"

Erman Toroğlu'ndan olay yorum! "Sorumlusu Fatih Terim'dir"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.