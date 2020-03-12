Başakşehir Kopenhag maçı canlı izle | CANLI ANLATIM

Başakşehir - Kopenhag maçı canlı... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir evinde Kopenhag'ı konuk ediyor. Ligde şampiyonluk yarışı içinde bulunan Başakşehir diğer taraftan Avrupa Ligi'nde de finale kadar ilerlemek istiyor. Turuncular bu akşam Kopenhag karşısında avantajlı bir skor olarak turun ikinci maçına güçlü çıkmanın peşinde. Futbolseverler bu mücadeleyi şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Başakşehir - Kopenhag maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com... BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI İLK 11'LERİ Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Falk, Santos BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI CANLI ANLATIM Başakşehir - Kopenhag maçının canlı anlatımı maç başlayınca başlayacaktır. BAŞAKŞEHİR KOPENHAG SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Medipol Başakşehir Kopenhag maçı 12 Ekim Perşembe, saat 20.55’te başlayacak. Medipol Başakşehir Kopenhag maçı ücretli platform olan beIN SPORT 1’de olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti. J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi. İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi. Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu. Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında uzatmalarda 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı konumunda da bulunuyor. BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI NASIL CANLI İZLENİR? Başakşehir Kopenhag maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. KOPENHAG'IN SON 16 YOLU FC Copenhagen, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen FC Copenhagen, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı. Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Danimarka temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı.