Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Avrupa Konferans Ligi canlı izle bilgisi!

Başakşehir Maccabi Netanya maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı futrbolseverler tarafından merak konusu oldu. Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda rakibini yenerek üçüncü ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Maç ile ilgili detaylar haberimizde...
Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe (bugün) kozlarını paylaşacak.
Başakşehir, Maccabi Netanya'yı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek.
Başakşehir - Maccabi Netanya maçı saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir-Maccabi Netanya maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Maçın rövanşı ise 28 Temmuz Perşembe günü İsrail’de oynanacak.
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu : Türksat 3A
Frekans : 11054
Sinyal Oranı : 30000
Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı
FEC : 3/4
Audio PID : 1703
Video PID : 1603
Kapsama Alanı : Batı
Bilgiler, TRT SPOR HD Frekans bilgisi TÜRKSAT internet adresindeki bilgilere göre hazırlanmıştır.
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