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Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Maccabi Netanya maçı canlı izle bilgisi! (UEFA Konferans Ligi)

21.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Maccabi Netanya maçının saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Temsilcimiz, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda İsrail temsilcisini eleyerek turu geçmeyi hedefliyor. Peki Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Maça ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Maccabi Netanya maçı canlı izle bilgisi! (UEFA Konferans Ligi)

Başakşehir Maccabi Netanya maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı futrbolseverler tarafından merak edildi. Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda rakibini yenerek üçüncü ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Peki Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR MACCABİ NETANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe (bugün) kozlarını paylaşacak.

BAŞAKŞEHİR MACCABİ NETANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir, Maccabi Netanya'yı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek.

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı saat 20.45'te başlayacak.

Başakşehir-Maccabi Netanya maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Maçın rövanşı ise 28 Temmuz Perşembe günü İsrail’de oynanacak.

BAŞAKŞEHİR MACCABİ NETANYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4

Audio PID : 1703

Video PID : 1603

Kapsama Alanı : Batı

Bilgiler, TRT SPOR HD Frekans bilgisi TÜRKSAT internet adresindeki bilgilere göre hazırlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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