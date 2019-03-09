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Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe tribünlerinde kavga

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe tribünlerinde kavga

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi

Kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

AMBULANS TEZAHÜRATI
Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçının 9. dakikasında tribünlerde "Ambulans" tezahüratı yaptı. Bir taraftarın fenalaşmasından dolayı sağlık görevlilerini tribüne çağıran Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra görevlilere alkışlarla teşekkür etti.

Fenalaşan taraftarı sağlık görevlileri tribünden çıkartıp ambulansa götürdü.

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