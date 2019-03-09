Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe tribünlerinde kavga

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi

Kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

AMBULANS TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçının 9. dakikasında tribünlerde "Ambulans" tezahüratı yaptı. Bir taraftarın fenalaşmasından dolayı sağlık görevlilerini tribüne çağıran Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra görevlilere alkışlarla teşekkür etti.

Fenalaşan taraftarı sağlık görevlileri tribünden çıkartıp ambulansa götürdü.

