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  4. Başakşehir maçının 6. dakikasında Serdar Gürler gözyaşlarını tutamadı! Ahmet Çalık için...

Başakşehir maçının 6. dakikasında Serdar Gürler gözyaşlarını tutamadı! Ahmet Çalık için...

19.01.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor - Başakşehir maçının 6. dakikasında Ahmet Çalık'ın anıldığı sırada eski Konyasporlu Serdar Gürler gözyaşlarına hakim olamadı.

Başakşehir maçının 6. dakikasında Serdar Gürler gözyaşlarını tutamadı! Ahmet Çalık için...
Serdar Gürler

Serdar Gürler

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Konyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, yeni takımındaki ilk maçta Ahmet Çalık'ın anıldığı esnada gözyaşlarını tutamadı. Rakip takımın yanına gelmesiyle zor sakinleşen Serdar Gürler daha sonrasında kendine gelerek maça devam etti.

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

fer

Ahmet Çalık'ın vefatından kısa bir süre sonra Başakşehir'e transfer olarak taraftarların tepkisini çeken Serdar Gürler'e özel bir pankart hazırlamışlardı. Açılan pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta bulunan 'S' ve 'G' harfleri kırmızı renkle gösterilmişti.

İŞTE O ANLAR

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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