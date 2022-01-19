Başakşehir maçının 6. dakikasında Serdar Gürler gözyaşlarını tutamadı! Ahmet Çalık için...

Konyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, yeni takımındaki ilk maçta Ahmet Çalık'ın anıldığı esnada gözyaşlarını tutamadı. Rakip takımın yanına gelmesiyle zor sakinleşen Serdar Gürler daha sonrasında kendine gelerek maça devam etti.

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Ahmet Çalık'ın vefatından kısa bir süre sonra Başakşehir'e transfer olarak taraftarların tepkisini çeken Serdar Gürler'e özel bir pankart hazırlamışlardı. Açılan pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta bulunan 'S' ve 'G' harfleri kırmızı renkle gösterilmişti.

İŞTE O ANLAR

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

