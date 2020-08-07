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Başakşehir, Mehmet Topal ile devam kararı aldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. Topal, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Başakşehir, Mehmet Topal ile devam kararı aldı

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı. İstanbul ekibi, Topal'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon haklarını kullandıklarını açıklarken, resmi siten konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal’ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası “üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu” unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz."

(İHA)

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