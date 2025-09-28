Başakşehir MHK'yı istifaya davet etti! "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole sosyal medyadan tepki gösterdi.
Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı ve Ndao topu ağlara gönderdi. Resmi olarak Muleka'ya asist yazıldı.
Gol sonrası sosyal medya hesabından tepki gösteren Başakşehir, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı." ifadelerine yer verdi ve MHK'yı istifaya davet etti.
