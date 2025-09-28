SPOR

Başakşehir MHK'yı istifaya davet etti! "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!"

Konyaspor-Başakşehir maçında atılan gol sonrası Başakşehir cephesinden tepki paylaşımı geldi.

Başakşehir MHK'yı istifaya davet etti! "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole sosyal medyadan tepki gösterdi.

MULEKA'NIN ELİNE ÇARPAN TOP SONRASI GOL

Başakşehir MHK yı istifaya davet etti! "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!" 1

Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı ve Ndao topu ağlara gönderdi. Resmi olarak Muleka'ya asist yazıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM

Başakşehir MHK yı istifaya davet etti! "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!" 2

Gol sonrası sosyal medya hesabından tepki gösteren Başakşehir, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı." ifadelerine yer verdi ve MHK'yı istifaya davet etti.

Başakşehir MHK
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

