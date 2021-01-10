Leo Duarte, Başakşehir’de!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, ilk transferini yaptı. Skrtel’in sezonu kapatmasıyla birlikte oradaki boşluğu yeni bir isimle doldurmak isteyen turuncu-lacivertliler, Milan’ın Brezilyalı savunmacısı Duarte’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen yıl İtalyan temsilcisinin renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Duarte, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Leo Duarte bu sezon AC Milan'da istediği şansları yakalayamamıştı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu 2019'da 10 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Serie A'da 1 kez Milan forması giyen Leo Duarte toplamda ise 9 kez Milan forması giydi.

