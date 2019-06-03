Başakşehir, Okan Buruk'la anlaşmaya vardı

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.
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