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Başakşehir, Okan Buruk'la anlaşmaya vardı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

Başakşehir, Okan Buruk'la anlaşmaya vardı

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

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