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Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 29. haftasındaki Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının 10. dakikasında penaltı tartışması yaşandı. Rizespor cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Hüseyin Göçek VAR'dan uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.

Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında penaltı pozisyonu yaşandı. 10. dakikada ceza sahasında Avaziem, İrfan Can
Kahveci ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Rizespor cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Hüseyin Göçek'in 'VAR'a gitmesini bekledi. Ancak 'VAR'dan bir uyarı gelmeyince Hüseyin Göçek bu pozisyonda 'VAR'a gitmedi ve 'devam' kararı verdi.

İşte o pozisyon...

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Çaykur Rizespor Avaziem İrfan Can Kahveci

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