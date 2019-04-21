Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında penaltı pozisyonu yaşandı. 10. dakikada ceza sahasında Avaziem, İrfan Can

Kahveci ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Rizespor cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Hüseyin Göçek'in 'VAR'a gitmesini bekledi. Ancak 'VAR'dan bir uyarı gelmeyince Hüseyin Göçek bu pozisyonda 'VAR'a gitmedi ve 'devam' kararı verdi.

İşte o pozisyon...



