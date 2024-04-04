Başakşehir sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı! Ev sahibi ekip puanı son saniyede kurtardı

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi ile sürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

COLLEY YİNE ATTI

Mücadelenin 16. dakikasında Beşiktaş'ta Colley sahneye çıktı. Colley, normalde kafa golleriyle dikkat çekerken bu sefer kalenin sağından golü attı. Kullanılan serbest vuruşta Semih'in indirdiği topa gelişine vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

YILLAR SONRA BİR İLK

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü İstanbul Başakşehir filelerine gönderen Omar Colley, 2007/08'den bu yana Beşiktaş formasıyla bir sezonda en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.

DİREK İZİN VERMEDİ

Başakşehir'in sol taraftan geliştirdiği atakta Piatek kafayı vurdu. Top, direkten dönerek dışarıya çıktı.

MERT GÜNOK DEVAM EDEMEDİ

Siyah-Beyazlı ekipte sakatlık geçiren Mert Günok'un yerine kaleci Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Mert, ilk yarıda Zaynutdinov'la çarpıştığı pozisyonun ardından ikinci yarıya başlamasına rağmen oyuna devam edemedi.

MAÇTAKİ 2. DİREK!

Rachid Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.

BERABERLİK GOLÜ SON SANİYEDE GELDİ

Başakşehir karşılaşmanın uzatma dakikalarında golü buldu. Ev sahibi ekipte golü atan isim Emirhan İlkhan oldu.





