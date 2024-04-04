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Başakşehir sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı! Ev sahibi ekip puanı son saniyede kurtardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.04.2024 22:30
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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele Başakşehir'in uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar son 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi. İşte detaylar...

Başakşehir sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı! Ev sahibi ekip puanı son saniyede kurtardı

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi ile sürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

COLLEY YİNE ATTI

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Mücadelenin 16. dakikasında Beşiktaş'ta Colley sahneye çıktı. Colley, normalde kafa golleriyle dikkat çekerken bu sefer kalenin sağından golü attı. Kullanılan serbest vuruşta Semih'in indirdiği topa gelişine vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

YILLAR SONRA BİR İLK

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Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü İstanbul Başakşehir filelerine gönderen Omar Colley, 2007/08'den bu yana Beşiktaş formasıyla bir sezonda en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.

DİREK İZİN VERMEDİ

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Başakşehir'in sol taraftan geliştirdiği atakta Piatek kafayı vurdu. Top, direkten dönerek dışarıya çıktı.

MERT GÜNOK DEVAM EDEMEDİ

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Siyah-Beyazlı ekipte sakatlık geçiren Mert Günok'un yerine kaleci Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Mert, ilk yarıda Zaynutdinov'la çarpıştığı pozisyonun ardından ikinci yarıya başlamasına rağmen oyuna devam edemedi.

MAÇTAKİ 2. DİREK!

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Rachid Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.

BERABERLİK GOLÜ SON SANİYEDE GELDİ

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Başakşehir karşılaşmanın uzatma dakikalarında golü buldu. Ev sahibi ekipte golü atan isim Emirhan İlkhan oldu.

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